囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）が２２日午前９時（日本時間２３日午前４時）、米国・ハワイ州のホテル「プリンスワイキキ」で始まった。先番となった芝野虎丸十段（２６）が初手を打ち、一力遼棋聖（２８）が２手目を打った。２３日午後（同２４日午後）に終局する見込み。