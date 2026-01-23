おととい再稼働した新潟県の柏崎刈羽原発について、東京電力は制御棒の引き抜きを監視する装置の不具合のため、原子炉の停止を決めました。柏崎刈羽原発6号機はおととい、14年ぶりに稼働しましたが、その5時間半後、制御棒を引き抜く作業中に監視装置の不具合を示す警報が鳴り、作業を中断していました。東電によりますと、装置の電気部品を交換したものの改善されなかったため、原子炉を停止し、詳しく原因を調べるということです