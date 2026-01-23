ミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート・ショートトラック男子の宮田将吾（日本通運）が22日、母校の阪南大で開かれた壮行会に出席した。2大会連続出場となる日本のエースは「北京で悔しい思いをして、そこからの全てをこの太腿に詰め込んできた。金メダルを持って帰りたい」と決意を口にした。ショートトラックの日本勢は98年長野五輪を最後にメダルがなく、同五輪の男子500メートルで金メダルを獲得した阪南大OB