昨夜、福井県の国道8号で大雪のため大型車が動けなくなり、前後で多数の車が立往生しました。きのう午後7時ごろ、福井県敦賀市の国道8号で大型車が車線を塞ぐ形でスタックし、後続の車が立往生しました。巻き込まれた車の台数はわかっていませんが、少なくともおよそ5キロにわたって多数の車が身動きをとれなくなりました。福井市方面へ向かう女性「1時間は待っているかな。待っておけば進むよと言われるが…」敦賀市では昨夜9時ま