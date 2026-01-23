俳優の木村拓哉（53）が鉄鋼メーカー「ヨドコウ」の新CMに出演する。激しい殺陣アクションを繰り広げて自分の内なる弱い心と対峙（たいじ）し、打ち破る様子をモノクロで描く。「誰だって、自分との闘いはあります。でもその先にしか見えない景色が必ずあると思っています」と力を込め、「今回のCMを見て皆さんに“もう少し頑張ってみようかな”と思っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。23日から全国で放映される。