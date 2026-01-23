元TOKIOの松岡昌宏（49）が舞台「はがきの王様」に主演する。STARTOENTERTAINMENTを退社し1月に独立後、初の舞台となる。主人公は職を失い、家族も家を出て行ってしまった40代半ばの男性。ラジオ番組へネタを投稿する“はがき職人”だった過去があり、あるきっかけで再びはがきを送り始めることから始まる人間ドラマだ。松岡はラジオを聞いて育ち、現在もラジオパーソナリティーを務めている。「僕は生粋のラジオっ子。こ