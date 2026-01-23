名古屋大などのチームは、東京都在住の高校生に実施した精神状態に関するアンケートを使い、新型コロナウイルス流行前後の心理状態の変化を解析した結果、高校生ではコロナ禍で、流行前と比較して抑うつになりにくい傾向があったとする研究成果を23日付米医学誌に発表した。コロナ禍は社会生活が大きく制限され、多くの人が一時的に気分が落ち込む抑うつなどの影響を受けた。一方青少年では、学校生活からの解放などによる心理