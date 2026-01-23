木村拓哉（53）が、23日から全国放送される株式会社「ヨドコウ」の新テレビCMに出演する。「自分との闘い」をテーマに、木村が激しい殺陣アクションを通じて、内にある弱い心を打ち破る姿を全編モノクロ映像で描いている。模擬刀を用いて臨場感たっぷりに表現。木村は「久々のフィルム撮影だったのでCMの内容と比例するかのごとく、ものすごい緊張感でした。CM自体もびっくりする表現になっています」と放送を心待ちにした。