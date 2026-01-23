女優の葵わかな（27）が22日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。猫カフェに行きたい時に訪れる街を明かした。今回は「30分で楽しむ住みたい街吉祥寺＆西荻窪爆食ツアー」と題して放送された。最初にかまいたちら出演者が訪れたのは吉祥寺。オープニングトークとして濱家隆一が「どうですか?吉祥寺は」と振ると、葵は「私、学生時代にめちゃくちゃ来てて」と学生時代の思い出の地だ