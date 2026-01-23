大規模地震が起きたときの被害想定の算出方法について、国が大幅な見直しを検討していることがわかりました。被害想定の精度を向上させ、地域の特性に応じたリスクをあぶり出し、対策につなげるのが狙いです。国は大規模地震の対策を進めるために、被害想定の数字を公表しています。例えば、去年公表された南海トラフ巨大地震の被害想定では、最大の場合で建物被害は約235万棟、災害関連死は約2万6000人から5万2000人と推定してい