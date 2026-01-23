元TOKIOの松岡昌宏（49）が、舞台「はがきの王様」（5月14日から、東京・本多劇場など）で主演を務めることが22日、分かった。お笑い芸人としてデビューし、多数のラジオやテレビ番組、TBS系「半沢直樹」など人気ドラマの脚本を手が掛けた金沢知樹氏（52）の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験がベースのコメディー作品。松岡は昨年12月末でSTARTO ENTERTAINMENTを退所後初の舞台出演となる。主人公で元ハガキ職人の田中