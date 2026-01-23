元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４９）が５月１４日開幕の舞台「はがきの王様」（東京・本多劇場、大阪・森ノ宮ピロティホール、演出・金沢知樹氏）に主演することが２２日、分かった。昨年末で所属していたＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所し、独立後初の主演舞台となる。同作は、ドラマ「半沢直樹」などの脚本を手がけた金沢氏の、青年期の深夜ラジオの体験がベース。学生時代、ラジオ番組にハガキを送りまくってい