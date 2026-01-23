[1.22 ELリーグフェーズ第7節](スタディオン・フェイエノールト)※26:45開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン・ベレンロイターDF 4 渡辺剛DF 15 ジョーダン・ボスDF 21 アネル・アフメドジッチDF 30 ジョーダン・ロトンバMF 6 ファン・インボムMF 11 ゴンサロ・ボルジェスMF 14 セム・スタインMF 23 アニス・ハジ・ムーサMF 40 ルシアーノ・バレンテFW 9 上田綺世控えGK 37 M. BergerGK 39 リアム・ボシ