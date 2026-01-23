[1.22 ELリーグフェーズ第7節 フェイエノールト-シュトルム・グラーツ]フェイエノールト所属のDF渡辺剛が22日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第7節のシュトゥルム・グラーツ戦に先発出場し、前半5分に先制点となるEL初ゴールを決めた。0-0で迎えた前半5分だった。立て続けに獲得した右CKをFWアニス・ハジ・ムーサが左足で入れると、渡辺がゴール前の攻防を制圧。チームとしてもファーストシュートとなる得意のヘディ