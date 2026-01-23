気象台は、午前3時33分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、豊富町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、幌延町に発表（雪崩注意報） 23日03:33時点宗谷地方では、風雪や大雪、高波、落雷、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■稚内市□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■猿払村□なだれ注意報【発表】23日にかけて注意■豊富町□な