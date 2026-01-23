22日夜、東京・港区赤坂の交差点で内閣府の公用車など6台が絡む事故があり、9人がケガをして、このうち30代の男性1人が死亡しました。警視庁によりますと22日午後6時半すぎ、港区赤坂の外堀通りの交差点で、乗用車やごみ収集車、タクシーなどあわせて6台が絡む事故がありました。内閣府の公用車が赤信号を無視し交差点に進入、衝突された乗用車がとばされ、ほかの車両に衝突していったということです。この事故でこれまでに9人がケ