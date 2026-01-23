内閣府公用車が信号無視で交差点に進入 多重事故発生で1人死亡東京・赤坂の交差点できのう夕方、内閣府の公用車が赤信号を無視して交差点に進入し、車6台が絡む多重事故が起きました。この事故で、巻き込まれたタクシーに乗っていた客の男性1人が死亡したほか、8人の男女が重軽傷を負いました。【写真を見る】東京・赤坂で内閣府公用車が信号無視で多重事故1人死亡 8人重軽傷危険運転致死傷の疑いもあるとみて捜査警視