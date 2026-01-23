トランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドをめぐり、自治政府の首相は22日、「主権はレッドラインだ」と改めて強調しました。グリーンランド自治政府のニールセン首相は会見で、アメリカ側が武力行使を否定したことを歓迎し、適切なルートを通じた「敬意ある対話」が見えてきたとして、対話の進展に期待を示しました。一方で、「主権や領土の一体性、国境、国際法の尊重は譲れないレッドラインだ」と強調し