ドイツ2部シャルケは22日、フィオレンティーナに所属するボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコを今シーズン終了までの半年契約で獲得したことを発表した。2003年にキャリアをスタートさせたジェコは、2007年にドイツ・ブンデスリーガのヴォルフスブルクに加入。加入2年目には26ゴールを記録しクラブ史上初のブンデスリーガ制覇に貢献した。2011年冬にマンチェスター・シティに加入すると2度のプレミアリーグ制覇を経験