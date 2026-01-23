タケノコが、炒め物食材のイメージを脱却するかもしれないという。驚くほど多くの潜在的な健康効果が特定され、“スーパーフード”としての地位を確立する可能性があるようだ。タケノコに関する世界初の学術的レビューで、成長の早い竹が腸内環境の改善、血糖値調節、さらには心臓保護効果まで持つ可能性が判明した。日本をはじめアジア料理で長年用いられてきたタケノコだが、現代の食事においてより幅広い役割を果たし得ることを