NY株式22日（NY時間12:10）（日本時間02:10） ダウ平均49545.99（+468.76+0.96%） ナスダック23463.79（+238.97+1.03%） CME日経平均先物54035（大証終比：+295+0.55%） 欧州株式22日終値 英FT100 10150.05（+11.96+0.12%） 独DAX 24856.47（+295.49+1.20%） 仏CAC40 8148.89（+79.72+0.99%） 米国債利回り 2年債 3.614（+0.030） 10年債 4.259（+0.016） 30年債 4.85