大リーグ機構は21日（日本時間22日）、今季の試合開始時間を発表し、大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは3月26日午後5時30分（同27日午前9時30分）から本拠地・ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと対戦する。他の日本勢も大半が26日が初戦となり、巨人からポスティングシステムでブルージェイズに移籍した岡本は、27日（同28日午前8時7分）にアスレチックスと開幕戦を戦う。