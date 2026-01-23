ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手（29）と4年総額2億4000万ドル（約381億6000万円）で契約したと発表した。ドジャースタジアムで入団会見を行った強打の左打者は「最後の4割打者」で知られるテッド・ウィリアムズの異名を持つ。現代のベーブ・ルースと称される大谷翔平投手（31）との最強コンビでワールドシリーズ（WS）3連覇へ向かう。入団会見を終えたタッカーが、スーツ