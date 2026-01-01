NY³ô¼°22Æü¡ÊNY»þ´Ö11:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:05¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ49461.54¡Ê+384.31+0.78%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23423.00¡Ê+198.18+0.85%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª54135¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+395+0.73%¡Ë ²¤½£³ô¼°22ÆüGMT16:05 ±ÑFT100 10157.90¡Ê+19.81+0.20%¡Ë ÆÈDAX 24888.00¡Ê+327.02+1.33%¡Ë Ê©CAC40 8158.22¡Ê+89.05+1.10%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.619¡Ê+0.034¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.269¡Ê+0.026¡Ë 30Ç¯ºÄ