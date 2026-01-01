¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó¡× ¡Ö´Å¿É¥Á¡¼¥º¤Á¤¯¤ï¡× ¡Ö¹âºÚ¤Î¤»ÎäÅÛ¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ °ìÉÊ¤Ç¤â¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ê»®¤¦¤É¤ó¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÉûºÚ¤ò2»®ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËËþÂ­´¶¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ú¼çºÚ¡Û¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó ¤ª¤¦¤Á¤ÇËÜ³Ê»®¤¦¤É¤ó¡ª¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤¢¤ó¤ò¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌÍ¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ ©E¥ì¥·¥Ô Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬ ¥«¥í¥ê¡¼¡§586Kcal