¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÏÉÔÀµ¤Ë·ÐÈñ¤òÀÁµá¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÁ°ÉôÄ¹¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢Á°Ê¡²¬»Ù¼Ò±¿Æ°ÉôÄ¹¤Î60Âå¤Î¿¦°÷¤¬¡¢Æ±Î½¤äÃÎ¿Í¤È¤Î»äÅª¤Ê°û¿©Èñ¤äÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò·«¤êÊÖ¤·²ñ¼Ò¤ËÀÁµá¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥«¥é½ÐÄ¥¤ÇÉÔÀµ¤Ë·ÐÈñ¤òÀÁµá¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¿¦°÷¤ò21ÆüÉÕ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï2020Ç¯8·î¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÀµÀÁµá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÀµÁí³Û¤ÏÌó308Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤Ï