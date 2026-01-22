¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý0¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¾¡Íø¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï52Ê¬¤ËCK¤«¤éFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó​¥°¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤Î3Ê¬‌¸å¤Ë¤Ï¥±¥¤¥ó¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤½¤ì¤ò·è¤á¤Æ2¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·63Ê¬¤ËDF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£