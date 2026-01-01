¶²Îµ¤ÎÇØÃæ¤òÇò¤¯À÷¤á¤ëÀã¤Ï¡¢22ÆüÌë¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë32¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÌø¸÷´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ö¸á¸å7»þ¤Î¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¤¹¡£°ìÆü¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¡¢¹â¤µ¤È¤·¤Æ¤Ï50¥»¥ó¥Á¤«¤é60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×22ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ1²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¡£ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢