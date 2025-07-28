¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ªFRUITS ZIPPER¡ß¡ÖZoff¡×¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Î¶â³Û¡õ¾ÜºÙ¢£¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡×¤ÎMV¤â¸ø³«º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·