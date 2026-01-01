10·îÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë00:00 ·ë²Ì0.3% Í½ÁÛ0.5%Á°²ó0.1%¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ) ·ë²Ì0.5% Í½ÁÛ0.5%Á°²ó0.5%¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)