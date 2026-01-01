¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î23Æü～1·î26Æü23»þ59Ê¬ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤ÇÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î23Æü¤«¤é1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢9ÃÊ³¬Ä´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ê³ÝÉßÎ¾ÍÑ¤ÎÌÓÉÛ¤Ê¤É¡£¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢´ÝÀö¤¤¤â²ÄÇ½¡£ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ï°ì»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¡¢ºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤ÃÈË¼´ï¶ñ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤ÎÅß¤ò