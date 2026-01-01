£²£²Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥í¡¼¥é½Ð±é²ó¤ÎÌ¤¸ø³«¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÀî¤Ï»öÁ°¼èºà¤ÇÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤«¡¢¼¡Âè¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¡£¡Ö¡ÊÌë¡¢»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¤¢¤È¡Ë¤¢¤·¤¿¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤â´°àú¤ä¡¢¤¤¤¦¤È¤­¤Ï¤½¤³¤«¤é±Ç²è£±ËÜ¡×¡Ö£±£²»þ¤Ë¿²¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î£±£µÊ¬Á°¤Ë¤ÏÀäÂÐ»õ¤¡Ëá¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â´ØÀ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ë¥Æ¥ì¥Ó