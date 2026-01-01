22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¡Ë¤È°®¼ê¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜÄó¶¡¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¡¢¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ºöÄêÃæ¤Î¥í¥·¥¢¤È¤Î20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤äÉü¶½·×²è¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È