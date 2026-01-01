¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û22Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ249.82¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9327.05¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬21Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ­¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²¤½£8¥«¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÅ±²ó¤·¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¡£Ä«Êý¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£