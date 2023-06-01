¡ÚAmazon¡§REGZA ±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î23Æü0»þ～2·î4Æü23»þ59Ê¬ REGZA 75V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ º£²ó¡¢4K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇÜÂ®±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿65V·¿¡Ö65E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ä85V·¿¡Ö85E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥ì¥°¥¶½ÅÄã²»