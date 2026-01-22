ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê10·î¡Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ0.5%Á°²ó¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ) PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ0.2%Á°²ó¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ2.7%Á°²ó¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.2%Á°²ó¡Ê