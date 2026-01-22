22Æü¸á¸å11»þ31Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½50km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÈ¡´Û»Ô¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÊ¿ÆâÄ®¡¢È¬¸Í»Ô¡¢»°Âô»Ô¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®