ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï22Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥«¥º¡¦¥Ò¥í¡ÊÄÔ°ì¹°¡Ë»á¤¬18¡¢20Ç¯¤È2ÅÙ¡¢¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø