ÊÆ±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï22Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³Æ¾Þ¤Î¸õÊäºî¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔÂè°ì¾ÏàÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ÏÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾ÞÉôÌç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤ÈÆ±¡¦¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¡¢¡ÖÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¤È±«¤ÎÊª¸ì¡×¤Î5ºîÉÊ¤¬