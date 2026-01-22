¥Ç¥í¥¤¥È¡¦¥È¡¼¥Þ¥Ä¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¥í¥¤¥È¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥ê¡¼¥°¤Î24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£°ìºòµ¨¡¢10²¯¥æ¡¼¥í¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤¿½é¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤½¤Îµ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢11²¯6110Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î¼ý±×¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Ï9²¯7480Ëü¥æ¡¼¥í¤ò¾å¤²¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î6°Ì¤«¤éÂç¤­¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤¬¹©»ö