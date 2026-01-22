¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30ºÐMF¥«¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ïº£Åß°ÜÀÒÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥ê¡¼¥º¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡£2024Ç¯Åß¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾º³ÊÁÈ¤À¤Ã¤¿¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¥¤¥×