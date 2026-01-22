¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬22ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë³ÎÄêÃÍ¤Ï¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.4¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î½é²ó¸øÉ½¤Î4.3¡óÁý¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£