¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶¨µÄÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£