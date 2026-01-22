BMSG¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¡È´ê¤¤¤´¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£BMSG¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë SKY-HI¤µ¤ó¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È/¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£STARGLOW¤ÏBE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë°ì¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢RUI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢TAIKI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢KANON¤µ¤ó¡Ê19