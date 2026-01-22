¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤Û¤«¤è¤ê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó & ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥­¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à ¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó & ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥­¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à ¥»¥Ã¥È