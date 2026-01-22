ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï22Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ï¡¢Ë®²è¤Ç¤ÏÌò½ê¹­»Ê¡Ê69¡Ë¼ç±é¤Î24Ç¯¡ÖPERFECT DAYS¡×¡Ê¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤·¤¿¡£¥á¡¼¥­¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤ÎË­Àî