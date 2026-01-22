¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÅìÉô¥«¥ë¥¿¥Ø¥Ê¶á¹Ù¤Ç22Æü¡¢Îó¼Ö¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÎó¼Ö»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£