¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÌ±ÊüÏ¢¡áÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ï22Æü¡¢Íý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÅ°Äì¤äÆ©ÌÀÀ­¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤ò´ðËÜ¸¶Â§¤È¤¹¤ë¡ÖÌ±´ÖÊüÁ÷¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ø¿Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±ÊüÏ¢¤Î²ñ°÷¼Ò¤Ï¡¢Æ±»Ø¿Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¾õ¶·¤ò¼«¼çÅª¤ËÅÀ¸¡¤·ËèÇ¯¸øÉ½¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì±ÊüÏ¢¤Ï²ñ°÷¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤òµÄÄ¹¤È¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¡¾Ú¿³µÄ²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¿³µÄ²ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ì±´ÖÊüÁ÷