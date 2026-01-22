¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢3·î28Æü¤ËÂè1´ü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼/UZUMASA KYOTO VILLAGE¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÂÀ¿Á¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1926Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¥¨¥ê¥¢¤Ç±Ç²è»£±Æ½ê¤¬È¯Å¸¤·¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î»þÂå·àºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1975Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡ØÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡Ù¤Ï»þÂå·à¤Ê¤É¤Î±Ç²è¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ