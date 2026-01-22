Ê¡²¬¸©·Ù¾®ÁÒËÌ½ð¤Ï22Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÂç¼êÄ®13ÈÖÉÕ¶á¤ÇÆ±Æü¸á¸å3»þ55Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤ª¶â¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï50Âå¡¢¹õ¿§¾å°á¡¢¹õ¿§¥º¥Ü¥ó¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÀÖ¿§¥Ð¥Ã¥¯¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£